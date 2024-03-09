Владимиру Баварину было бы 85. Каким был любимый, “народный” и первый мэр Барнаула

Бывшие соратники Баварина рассказали, почему его значение столь высоко для истории Барнаула

“Народный мэр” Барнаула Владимир Баварин / Фото: ok.ru

9 марта исполняется 85 лет со дня рождения Владимира Баварина – первого мэра Барнаула. Он управлял городом с 1991 по 2003 год. 22 февраля 2003 года Баварин погиб в автомобильной катастрофе рядом с селом Манжерок в Республике Алтай. Жители краевой столицы до сих пор вспоминают Владимира Николаевича как одного из самых любимых и самых эффективных градоначальников. В его часть названа площадь у Речного вокзала и поставлена часовня князя Владимира. К юбилею со дня рождения Владимира Баварина amic.ru поговорил с его командой о том, каким был этот удивительный человек, которого любили, боялись, дружбой с которым гордились и с которого брали пример.

Александр Суриков: Он умел в тяжелейшие моменты принимать верные решения

Александр Суриков познакомился с Бавариным в 1986 году, когда тот сменил Анатолия Мельникова на посту главы горисполкома. С тех пор они взаимодействовали и работали вместе. Семь лет Суриков (с 1996 года) был главой администрации Алтайского края, а Баварин – главой столицы региона.

Владимир Баварин и Александр Суриков/ Фото: ok.ru

“Тогда был большой дефицит товаров, а я как раз занимался этой проблемой. Вместе с Владимиром Николаевичем мы пытались помогать открывать в Барнауле кооперативные магазины. Когда советская власть “пошла на убыль”, то Борис Ельцин в 1991 году назначил Владимира Баварина главой администрации города. Время было непростым. Новую Россию было создавать очень сложно, ее со всех сторон пытались “раздербанить”. Я запомнил Владимира Николаевича, как целеустремленного руководителя, умеющего в сложные и тяжелейшие моменты принимать правильные решения”, – рассказывает Суриков.В начале 90-х тяжелой была ситуация со здравоохранением в Барнауле и на Алтае, отрасль практически не финансировалась. И Владимир Баварин стал одним из инициаторов строительства краевого Диагностического центра, вспоминает Суриков.

И именно глава столицы края фактически, по словам Александра Сурикова, спас экономику Барнаула в самые мрачные времена. Владимир Баварин приложил невероятные усилия, чтобы ни один завод в столице края не закрылся.

“Конечно у него, как у любого руководителя, случались ошибки. Но большинство решений Владимира Николаевича были мудрыми и взвешенными. Он вместе с депутатами умел лоббировать интересы города”, – добавил Александр Суриков.Суриков отмечает, что в своей жизни встречал только двух руководителей такого высокого уровня: это Анатолий Мельников и Владимир Баварин. И у одного, и у другого были большие полномочия, которых сейчас нет ни у одного мэра в крае.

“Городские власти тогда отвечали за развитие культуры, образования, здравоохранения и коммунальных сетей. Необходимо было выстраивать грамотные отношения с бизнесом и застройщиками. Владимир Николаевич это умел превосходно”, – объясняет Александр Суриков.

По словам экс-губернатора Алтайского края, у него с Бавариным сложились “прекрасные личные отношения”. Суриков старался не вмешиваться в работу администрации города и лишь иногда “при необходимости” решал финансовые вопросы.

Владимир Баварин и Александр Суриков / Фото: https://archivogram.top

“Иногда, конечно, я его ругал. Он же до своей гибели уже попадал в ДТП. Например, в Шелаболихинском районе, когда сам сидел за рулем. Пришлось вызвать Владимира Николаевича и объяснить ему, что у него должен быть профессиональный личный водитель. Но он сам любил водить. Именно это стало причиной его гибели”, – считает Александр Суриков.

О смерти Владимира Баварина бывший губернатор Алтайского края узнал по телефону от руководителя Республики Алтай, которым в то время был Михаил Лапшин, и не смог сдержать слез:

“Я на похоронах плакал, мне было очень тяжело пережить смерть Владимира Николаевича. У нас с ним сложились хорошие, толковые рабочие отношения. Не могу сказать, что мы были друзьями, но уважали друг друга. Я давал ему дельные советы, а он мне. Тогда Барнаул был двигателем развития Алтайского края и всей экономики региона”.

Владимир Кушпелев: “В кусты не прятался”

Владимир Кушпелев работал помощником Владимира Баварина и трудились они бок о бок 14 лет. Вспоминает, что уже собирался на пенсию, когда его позвал в свою команду Баварин.

“Я говорю: “Владимир Николаевич, мне уже 60 лет”. А он: “Давай так: для меня тут много нового. Ты мне составь план, с чего начать”. План я набросал. С чего начать – ясное дело: торговля, свет, тепло, питание и так далее. А он: “Ну давай поработаем вместе, а там видно будет”. Куда деваться, давайте поработаем. Вот и сработались на 14 лет”, – рассказывает Кушпелев.

Владимир Баварин / Фото из архива семьи / http://kvimo.hist.asu.ru

Баварин запомнился как человек, который “не зазнавался” и обладал хорошей самодисциплиной.

“Всегда все четко, ясно, аккуратно. По ситуации – требовательный. Если где-то что-то сказал, то обязательно должны сделать. А мое дело было проконтролировать. Городское хозяйство очень сложное. Каждый сезон – свои проблемы. И он всегда принимал участие в решениях, никогда не прятался в кусты. Ни разу не крикнул на меня и на других тоже. Если где-то кто-то не дорабатывал, то звал к себе с целью разобраться, а не отругать. Никто от него бледный и с трясущимися руками не выходил. Наоборот – приободренные все”, – вспоминает Кушпелев.Барнаул глава города очень любил и поэтому вникал “в узкие и тонкие моменты”, а еще – “всегда стоял на стороне горожан”. Например, несколько раз Баварин не поддержал повышение цен на проезд в общественном транспорте и только однажды допустил это.

А еще Баварин очень любил охоту. Когда сезон начинался – всегда ездил. Никаких других излишеств в жизни больше себе не позволял.

“Он был очень скромный и скромно жил. Сначала у него была однокомнатная квартира. А когда стал председателем горисполкома, ему предлагают: вам двухкомнатную или трехкомнатную? Я говорю: “Конечно, трехкомнатную: у председателя дома должен быть рабочий кабинет”. Он так и поступил. Но никаких излишеств не было. Своя машина была – “Жигули”. Легко общался с рабочим классом. Потому что сам все ступени на заводе прошел”, – рассказывает Кушпелев.

Своего руководителя Кушпелев никогда не забывает. И каждый февраль, вот уже 21 год, ездит к нему на кладбище.

Людмила Лысенко: “Он говорил: а твои родители-пенсионеры смогут это оплатить?”

Людмила Лысенко работала с Бавариным с 1992 года и до его смерти в 2003 году. Сначала она трудилась начальником отдела ценового регулирования в комитете экономики, а затем была председателем комитета экономического анализа и ценового регулирования.

По словам Лысенко, Баварин “был настоящим хозяином”. Комитет проверял всю цепочку расходования бюджетных средств, и мэр “обязательно вмешивался сам”, потому что его слово “было очень весомо для всех субъектов рынка”.

Команда В.Н. Баварина, декабрь 1992 г/ Фото предоставлено amic Людмилой Лысенко

При Баварине общественность участвовала в установлении цен на социально значимые товары.

“Это были общественные слушания. Мы не вводили важные тарифы, например, на содержание жилья, без обсуждения. Он не просто собирал людей, это были профессионалы, представители руководителей политических партий. В ситуациях с повышением цен Баварин всегда был на стороне народа. Уголь повышался в цене в то время каждый квартал, и Баварин говорил: “Прежде чем эту цену мне предлагать, ты пропусти ее через своих родителей-пенсионеров: они это смогут оплатить?” Поэтому при формировании цен у нас на первом месте был критерий доступности. И он со мной разбирал каждую цифру, вникал в каждую статью затрат и знал все тарифы на память. Мы часами искали баланс между возможностями потребителей и необходимостью производителей”, – рассказывает Лысенко.

В Барнауле тогда утверждали цены и на основные сорта хлеба, вспоминает Лысенко. А регион осуществлял дотационные выплаты.

“В то время людям не хватало на хлеб. А у нас были самые низкие цены в Западно-Сибирском регионе на все основные продукты питания, и очень долго действовало постановление об ограничении торговых надбавок – стоял за него Владимир Николаевич горой. С 120% она стала на основные сорта хлеба 10%. Вот так вот работала администрация в эти смутные времена, когда был хозяин на хозяйстве”, – добавляет Лысенко.

Владимир Баварин / Фото: http://22df.ru/persona/bavarin-vladimir-nikolaevich

Свое слово Баварин всегда держал и не давал невыполнимых обещаний. Лысенко подчеркивает, что благодаря этому у мэра был “колоссальный авторитет”. А еще он душой болел за Барнаул и хотел, чтобы “все было у нас лучше всех”.

“Если в каком-то городе появлялось какое-то новшество, то он стремился все принести в наш город. Потому что Барнаул он очень любил”, – подчеркивает Лысенко.

Баварин хорошо разбирался в людях, и создал дружную команду, где работали “не за страх, а за совесть”. Отбирая кадры, мэр говорил, что “ему нужны звезды”. Но и сам не терялся на фоне грамотных и авторитетных людей – его команда многому у него училась.

“Он всегда обращал внимание, как мы выглядим. Я могла прийти с постановлением, которое всю ночь писала, даже не думая о внешнем виде. А он говорит: “Ой, как ты сегодня замечательно выглядишь, какой у тебя красивый костюм”. Он мог перестроить озабоченное и тревожное настроение своих работников на более человечное и жизнеутверждающее. И всегда радовался нашим успехам. Мог подойти и сказать: “Ты такая молодец”. Доброе слово не просто приятно – оно бывает необходимо. Поддержка – важнейшее, обязательное качество, которое должно быть присуще каждому руководителю”, – говорит Лысенко.

Петр Фризен: “Мог жестко спросить, но не таил зла”

Петр Фризен работал с Бавариным с 1996 года. Он был начальником контрольно-аналитического управления администрации Барнаула. И гордится, что Баварин лично пригласил его “служить городу”.

“Я безмерно благодарен судьбе, что она свела с таким великим руководителем и человеком с большой буквы. Он очень скрупулезно подходил к формированию команды, начиная от рядового специалиста и заканчивая руководителями. Он сам был большим профессионалом и окружал себя профессионалами. В его команде были люди молодого, среднего возраста, ветераны. И каждому он находил возможность уделить внимание. Был очень обаятельный с очень красивой улыбкой”, – рассказывает Петр Фризен.

Баварин очень хорошо знал город и его проблемы. На совещаниях мог “резко выступить и жестко спросить”. Был строгим, но справедливым и никогда “не таил зла”, вспоминает экс-чиновник.

Команда Владимира Баварина, 1997 год

Именно при Баварине в городе начало развиваться предпринимательство, был создан комитет по культуре города, начали взаимодействовать национально-культурные объединения и религиозные конфессии, открывались новые дошкольные учреждения и школы.

“Да, он спрашивал очень строго. Но при этом тональность была уважительной. И он всегда требовал исполнения наказов. Все понимали: тут шутить нельзя, надо исполнять. Время было тогда трудное: талоны, безденежье, зарплату люди получали сигаретами, водкой, мучными изделиями и так далее. И он очень щепетильно относился к решению возникающих проблем. На заседании коллегии (высший коллегиальный орган главы города. – Прим. ред.) мог дать очень жесткие оценки по рассматриваемым вопросам и проблемам, при этом кадрами дорожил, не разбрасывался”, – говорит Фризен.

В день гибели Баварина Петр Фризен провел на работе сутки: отвечал на звонки граждан, потому что весь город будоражило, звонили сотни, дежурные не справлялись. А в день похорон “весь Барнаул вышел провожать в последний путь народного мэра”.

“Он объединял людей, давал возможность желающим и перспективным идти вперед, подставлял плечо, подавал руку, подбадривал добрым словом и делом. Поэтому многие сегодня очень благодарны ему. А сам был скромным”, – подчеркивает Петр Фризен.

Сравнивать Баварина с другими главами Барнаула Фризен считает некорректным: сейчас работать во власти гораздо труднее.

“Тогда не было интернета и этих “диванных экспертов”. Конечно, пресса никого не щадила, покусывала больно, но справедливо. Сегодня же СМИ хочется жареного, и они набрасываются. А у власти не всегда есть возможность решить какие-то проблемы: прояви сегодня инициативу по аварийному и ветхому жилью, и против тебя могут применить статью “о превышении должностных полномочий”. Не прояви инициативы – может появиться статья “халатность”. Тогда же было очень уважительное отношение к власти, в том числе у силовых структур”, – указывает он.

Стелла Штань: “Если бы он не погиб, история края развивалась бы по-другому”

Под руководством Баварина посчастливилось поработать и Стелле Штань. В администрации Барнаула в начале 90-х она занимала должность заведующей юридическим отделом, а в 1994 году была назначена заместителем главы администрации города по правовым и кадровым вопросам. Штань с особой теплотой вспоминает Баварина и отмечает, что такие мудрые руководители “встречаются один на миллион”.

“Баварин был прекрасным управленцем, который не боялся брать на себя ответственность и принимать решения. Кроме того, у него была “чуйка” на людей и он умел подбирать команду. Проходных людей среди нас не было, тех, кого нужно было, как говорится, пристроить. Его мудрость позволила безболезненно пережить переломные моменты в истории страны и города без больших потрясений”, – говорит Стелла Штань.

Заместители и главы, 1999 год / Фото предоставлено Стеллой Штань

Экс-чиновница вспоминает, что в 1992 году, после распада СССР, страна рушилась на глазах, серьезно менялось законодательство и активно шла приватизация предприятий, в том числе и крупных заводов Барнаула. Но Баварин всегда принимал решение в пользу Барнаула.

“Приведу яркий пример. Когда акционировали тот же Моторный завод, выходцем которого был Баварин, он не поступился своими принципами и на тот момент сумел сохранить предприятие, больницу и ДК для города. Только благодаря Владимиру Николаевичу удалось сохранить для барнаульцев Дом культуры при Шинном заводе, который до сих пор функционирует. Таких примеров очень много. И сегодня многие позиции, которые ему тогда удалось отстоять, доказывают, что это были очень правильные и грамотные решение со стороны мэра города”, – говорит Стелла Штань.

В 90-е вся Россия столкнулась с задержкой заработных плат учителям, медикам и другим труженикам. Соратница Баварина вспоминает, что мэр Барнаула всегда встречался лично с простыми людьми и “говорил на одном языке”, а самое главное, решал их проблемы, хотя это было очень непросто.

Стелла Штань вспоминает, что Баварин всегда болел за Барнаул, но так как был из партийной структуры, то четко понимал, что в те сложные годы прожить при полной независимости и автономии от краевых властей невозможно. При этом он умел показать и доказать, что он “мэр 19-го города в стране”.

Совещание у Баварина / Фото: ok.ru

“Он выстраивал очень конструктивные взаимоотношения с краевой властью. Но в тоже время не позволял, чтобы Барнаулом помыкали. Баварин – уникальная личность. Настоящий трудоголик, который всегда занимался самообразованием. Из простого парня вырос основательный руководитель. Я безумно рада, что память о Владимире Николаевиче не омрачена никакими грязными историями. И когда сейчас в адрес нерадивых руководителей зачастую звучит фраза: “Баварина на вас нет”, это говорит о многом. С момента его гибели прошел уже 21 год, но его до сих пор помнят. Потому что при жизни он был достойным человеком, который трудился на благо города”, – говорит Стелла Штань.

В день похорон Владимира Николаевича проститься с главой города, несмотря на лютый мороз, вышел весь город. И это было не праздное любопытство: люди действительно хотели отдать дань памяти тому, кого так любили и уважали. Штань запомнился плакат, который на клочке обоев сделала одна старушка.

“На обратной стороне клочка обоев, который бабушка оторвала со стены, она написала: “Погиб наш народный мэр”. С этим плакатом она стояла вдоль трассы. И эта пожилая женщина была не одна. Вдоль всей дороги до Черницкого стояли простые горожане. Если бы он не погиб, не только история Барнаула, а всего Алтайского края развивалась бы немножко по-другому”, – убеждена Стелла Штань.

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