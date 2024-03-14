Внезапно. “Многоэтажный” застройщик возведет во Власихе коттеджный микрорайон

На строительство домов и всей инфраструктуры у девелопера есть девять лет

Проекты домов / Фото: реестр проектов – победителей конкурса / Минстрой

Известная в Барнауле строительная компания “Инвестиции в будущее” выиграла аукцион, на котором разыграли участок под коттеджный поселок. Территория 54,6 га расположена во Власихе, и пока это лишь огромное поле. Инвестору придется за свой счет обеспечить участок инженерной инфраструктурой и построить несколько сотен домов. “Соседом” будущего проекта станет другой суперпоселок: землю для него также продали на аукционе более полугода назад.

Несостоявшаяся конкуренция

Лот, выставленный “Дом.рф” на торги в феврале 2024-го, заинтересовал двух претендентов: кроме “Инвестиций в будущее” заявку на участие подала компания “Сибирьконтракт плюс” (занимается производством и продажей железобетонных изделий).

Участок во Власихе / Фото: “Дом.рф”

Ее руководитель – бизнесмен, председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц. Сейчас другая его компания – “Сибирь-Контракт” – застраивает коттеджный микрорайон “Полянки” в поселке Новые Зори Павловского района, который находится в 15 км от продаваемого участка во Власихе.

Однако к аукциону “Сибирьконтракт плюс” не допустили. Одним из требований, предъявляемым к участникам торгов, являлся строительный опыт: фирма должна возвести “в совокупном объеме не менее десяти процентов от минимальной площади жилого фонда жилой застройки (общей площади квартир) на территории земельных участков (объема строительства)”. В аукционной документации указано, что потенциал квартала – 53-59 тыс. квадратных метров жилья. То есть в “портфолио” компании должны были быть 5,3 тыс. “квадратов”.

Подтвердить этот строительный объем инвестор не смог. Поэтому победителем аукциона автоматически признали “Инвестиции в будущее”. Компания забрала участок за 12,08 млн рублей – это начальная стоимость лота. Теперь инвестор заключит с “Дом.рф” договор о комплексном развитии территории (КРТ). На застройку участка девелоперу дают девять лет.

Факт Учредителем и руководителем компании “Инвестиции в будущее” является Гамлет Абагян. В 2021 году девелопер сдал в эксплуатацию дом по адресу: проезд Северный Власихинский, 112. Сейчас застройщик возводит по соседству (Северный Власихинский, 114) 17-этажный ЖК.

Типовой путь

По условиям соглашения с “Дом.рф”, “Инвестиции в будущее” за свой счет должны обеспечить квартал необходимой инфраструктурой: централизованным водо-, тепло- (газо-), электроснабжением, водоотведением (включая отведение поверхностных и талых вод), также построить дороги, тротуары, социальные объекты.

Благоустройство поселка – еще одна обязанность застройщика. Ему необходимо оборудовать в квартале детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, тротуары. Во всех местах общего пользования должно быть выполнено озеленение.

Точное количество домов в поселке пока неизвестно (но, судя по площади участка, их будет не меньше 350-400). Это определят после разработки проекта планировки микрорайона.

Требований к конструктиву и внешнему виду зданий немного. Главное, чтобы инвестор использовал пять типовых решений из каталога пилотных проектов. Его разработали на базе 40 проектов – победителей Открытого всероссийского конкурса, проводимого Минстроем в 2021 году.

Первый опыт

Будущий коттеджный микрорайон от “Инвестиций в будущее” – второй перспективный проект во Власихе. Летом “Дом.рф” реализовал на торгах соседний участок площадью 57,5 га, который достался компании “Промжилстрой”.

Инвестор уже анонсировал, что намерен возвести в микрорайоне 421 коттедж. Строительство первых 70-100 домов запланировано на 2024 год. В 2025 году компания намерена построить еще 150 объектов. В ЖК появится частный детский сад на 60 мест, платные подготовительные классы и начальное образование, кабинет здравоохранения.

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