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Волна холода. О погоде в Алтайском крае днем 15 февраля

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Сильный ветер сохранится еще по меньшей мере на день

Волна холода. О погоде в Алтайском крае днем 15 февраля

Зимнее утро / Фото: unsplash.com

Шторм в Алтайском крае 15 февраля дополнится морозами. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в четверг в крае ожидается от -12 до -17 градусов с похолоданием в течение дня, а местами – до -24 градусов.

По северу преимущественно без осадков, по югу небольшие, местами умеренные, в предгорьях очень сильный снег. Местами метель, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В Барнауле от -15 до -17 градусов с похолоданием в течение дня. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 8-13 м/с.

Источник
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