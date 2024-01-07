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Возможна изморозь: 7 января в Бийске ожидается до минус шести градусов

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Возможна изморозь: 7 января в Бийске ожидается до минус шести градусов

В большинстве районов Алтайского края пройдет небольшой снег

По прогнозу Алтайского гидрометцентра, 7 января на большей части территории Алтайского края в большинстве районов ожидается небольшой снег. В утренние часы по северу местами изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем составит -8,-13 гр., по югу местами -1,-6 гр.

7 января в Бийске возможен небольшой снег, слабая метель.Температура -4,-6 гр. Атмосферное давление составит 745.25 мм рт.ст.

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