реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Врач назвал способы борьбы с весенней апатией

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сезонная депрессия от обычной хандры отличается продолжительностью симптомов

Врач назвал способы борьбы с весенней апатией

Деревья в инее / Фото: pxhere.com/ru/photo/1215635

Врач-пульмонолог Павел Бережанский рассказал о том, как бороться с сезонной апатией. Его слова передает aif.ru.

Специалист отметил, что от обычной хандры сезонная депрессия отличается продолжительностью симптомов. Если плохое настроение и апатия долго не проходят, необходимо посетить врача. Также стоит обратиться за помощью, если признаки депрессии на некоторое время пропали, но затем стали сильнее.

Чтобы избежать проблем при смене сезона, специалист порекомендовал гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться.

Также полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. 

Источник
погода гисметео , погода по часам в часах ,

горняк22 телеграм
Президент Чехии Павел: средства для закупки снарядов для Украины собраны

Президент Чехии Павел: средства для закупки снарядов для Украины собраны

Президент Чехии Петр Павел проинформировал, что средства для закупки в третьих странах…

Узнать больше
Глава МО Польши Касиняк-Камыш: войска польского не будет на Украине

Глава МО Польши Касиняк-Камыш: войска польского не будет на Украине

Министр обороны Владислав Польши Касиняк-Камыш опроверг сообщения о возможной отправке вооруженных…

Узнать больше
Постпред РФ Ульянов: совет МАГАТЭ одобрил украинскую резолюцию по безопасности

Постпред РФ Ульянов: совет МАГАТЭ одобрил украинскую резолюцию по безопасности

Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет МАГАТЭ…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp