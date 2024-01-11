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Врачи объяснили, как правильно подготовиться к крещенским купаниям

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Врачи объяснили, как правильно подготовиться к крещенским купаниям

Крещение. Прорубь. Купание Фото: Анна Меньшикова, Толк

Некоторые врачи советуют во время подготовки к купанию каждый день в течение недели на пару минут выходить на балкон в шортах и футболке, чтобы приучить тело к холоду

В идеале к окунанию в прорубь следует готовиться еще летом либо в начале осени, отмечают врачи, сообщает РИАМО.

По словам медиков, закалять организм необходимо постепенно: в любую погоду гулять на свежем воздухе или ходить по земле босиком.

“Главное в этих несложных действиях – это регулярность. Со временем тело привыкнет к таким контрастам температур и будет переносить их гораздо легче”, – объясняют специалисты.

Эксперты отмечают, что если у человека нет противопоказаний и его организм достаточно натренирован, то к самому купанию в ледяной воде нужно начинать усиленно готовиться как минимум за неделю до праздника Крещения.

Для этих целей, как подчеркивают врачи, отлично подойдут обливания холодной водой или холодный душ. Сначала следует использовать воду около 30 градусов тепла, а потом постепенно ее снижать. После процедуры обязательно нужно растереть тело полотенцем.

Более щадящий способ – обтирание тела полотенцем, губкой или рукой, смоченной в холодной воде. Начать следует с шеи, а потом постепенно переходить на грудь и спину. После этого необходимо растереть участки тела до красноты, а потом приступить к обтиранию ног, которые потом тоже нужно растереть.

Ранее “Толк” писал о том, когда Крещение Господне в 2024 году и кому нельзя купаться в проруби в праздник.

Взято отсюда

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