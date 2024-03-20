Паводок Фото: Олег Укладов

Ледяная корка от зимних осадков и обилие снега могут спровоцировать подтопление талыми водами в краевой столице этой весной

Прошедшая зима в Алтайском крае удивила даже синоптиков и гидрологов. По подсчетам специалистов, за эти три месяца в регионе было зафиксировано 17 дней с положительной температурой воздуха. Этот факт и обилие снега может спровоцировать подтопление талыми водами. “Толк” поговорил с начальником управления по делам ГО ЧС Барнаула Владимиром Драчевым и узнал, насколько сложна обстановка и как в краевой столице готовятся к возможным подтоплениям.

Готовились заранее

– Владимир Михайлович, расскажите, как развивается паводок и какая у нас в городе сейчас ситуация?

– У нас паводок имеет две ступени развития. Первая, когда формируется активный склоновый сток, и вторая – когда приходит коренная вода. Так вот, мы сейчас в преддверии первой волны. Основные факторы, которые влияют на развитие паводковой обстановки, – это наличие снегозапасов и влаги в снеге.

Взято отсюда