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Ураганный ветер и снег: на Алтайский край надвигается погодный апокалипсис

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Ураганный ветер и снег: на Алтайский край надвигается погодный апокалипсис

Регион накроет ураганный ветер до 33 м/с и дождь со снегом

В Алтайском крае во второй половине дня 10 января и сутки 11 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 25-30 м/с, местами до ураганных значений 33 м/с и более. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

МЧС Алтайского края напоминает, что необходимо следить за информацией о состоянии дорог. Соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в сильную непогоду лучше воздержаться от дальних поездок.

При сильном ветре непогоду лучше переждать в капитальном строении, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и не находиться под деревьями.

При резком похолодании важно помнить и о правилах пожарной безопасности. Особое внимание стоит уделить системам отопления, печам и обогревателям.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края в ходе оперативного совещания правительства в первую очередь обсудил неблагоприятные погодные условия. В результате принято решение вводить в крае режим повышенной готовности.

– Температурные качели с сильными порывами ветра до 30 метров в секунду – серьезное испытание. Должна быть усилена работа аварийных бригад, чтобы в случае необходимости оперативно помогать жителям края справиться с последствиями чрезвычайных ситуаций, – отметил Томенко.

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Взято отсюда

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