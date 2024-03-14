Школьник в Сибири снимал издевательства над 90-летней бабушкой на видео

Руки / Фото: unsplash.com/Danie Franco

Видео с издевательствами и оскорблениями подростка над своей 90-летней бабушкой, имеющей статус “дети войны”, взбудоражило пользователей интернета. В Сети расходятся раздирающие душу кадры, на которых школьник из села Большой Сереж Красноярского края оскорбляет пожилую женщину, снимая все происходящее на камеру смартфона. Подростком уже заинтересовалась прокуратура. Все, что известно об этой ситуации, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.

Что произошло с бабушкой и кто ее обидел?

В ролике, который снял для своих друзей 10-летний школьник, он издевался, оскорблял свою бабушку. Чтобы посмеяться над пожилой женщиной, ребенок также показывал непристойные жесты, толкал и просил “закрыть рыло”. На уговоры 90-летней пенсионерки покинуть ее комнату, мальчик не реагировал. На видео также слышно, как женщина зовет на помощь свою дочь, говорит, что у нее синяки и кровь.

Кадры, которые в итоге кто-то из ребят слил в Сеть, заинтересовали сотрудников прокуратуры. По данному факту начата проверка. Предварительно установлено, что ребенок проживает в одном доме со своей матерью, ее сожителем и бабушкой, которая является ветераном труда и ребенком войны.

Мать подростка изначально отказывалась от комментариев прессе, но в итоге с ней удалось поговорить корреспонденту NGS24.RU. Ему она намекнула, что у бабушки деменция и шизофрения. В разговоре с журналистом мать отказалась подтверждать, что бабушку били.

Что теперь грозит мальчику за такое поведение?

Прокуратура проводит проверку по признакам ст. 6.1.1. КоАП РФ (“Побои”). Пенсионерку направят на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ребенка уже поставили на внутришкольный учет. Сегодня на заседании комиссии по делам несовершеннолетних будет рассмотрен вопрос о его постановке на профилактический учет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Видео: Kras Mash

В ведомстве уточнили, что семья на учете в органах системы профилактики не состояла, а по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Инцидент также дошел до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В своем Telegram-канале она пообещала обратиться в полицию.

“Многие присылают ужасные видео, на которых мальчик избивает собственную бабушку и выставляет это в свои соцсети. Очень грустно на это смотреть. Мы обратимся в МВД России с просьбой провести проверку”, – написала она.

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