Магнитные бури. Солнце Фото: pixabay.com

По словам специалистов, вспышки не оказали существенного влияния на магнитосферу Земли, однако часть солнечного вещества все же зацепила планету

На Земле разразилась неожиданная магнитная буря после мощных вспышек на Солнце, заявили в центре погоды “Фобос”.

“На Земле началась слабая магнитная буря класса G1”, – рассказали эксперты.

По их словам, этой магнитной бури не было в прогнозах, поэтому, вероятно, она не станет более интенсивной и скоро прекратится.

Ученые также отметили, что это первая в этом году магнитная буря. В прошлом году одну из крупнейших магнитных бурь зафиксировали 5 ноября. Ей присвоили класс G3, что считается сильной бурей.

Специалисты напоминают, что во время магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, головную боль и скачки давления. Ученые объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля в организме замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Ранее на Солнце впервые за почти 10 лет зафиксировали две мощные вспышки подряд. Ученые присвоили обеим высший балл – X.

Взято отсюда