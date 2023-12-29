Жителей Алтайского края предупредили о 35-градусном морозе 14 декабря

Спасатели призвали людей быть осторожнее

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Сильный мороз ударит по Алтайскому краю 14 декабря, предупреждают в МЧС.

“Минимальная температура воздуха составит -35°С и ниже”, – отмечают в ведомстве.

Спасатели призывают следить за печами, отопительными приборами, быть осторожнее на дорогах, а также отказаться от долгих прогулок и отдыха на природе.

Ранее Госавтоинспекция Алтайского края также попросила водителей воздержаться от дальних поездок из-за сильных морозов.

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