Жителей Алтайского края предупредили о 35-градусном морозе 14 декабря

Спасатели призвали людей быть осторожнее
Фото: unsplash.com
Сильный мороз ударит по Алтайскому краю 14 декабря, предупреждают в МЧС.
“Минимальная температура воздуха составит -35°С и ниже”, – отмечают в ведомстве.
Спасатели призывают следить за печами, отопительными приборами, быть осторожнее на дорогах, а также отказаться от долгих прогулок и отдыха на природе.
Ранее Госавтоинспекция Алтайского края также попросила водителей воздержаться от дальних поездок из-за сильных морозов.
Источник
погода дня гисметео погода по часам в часах ,