Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жителей Алтайского края предупредили о 35-градусном морозе 14 декабря

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Спасатели призвали людей быть осторожнее

Жителей Алтайского края предупредили о 35-градусном морозе 14 декабря

Фото: unsplash.com

Сильный мороз ударит по Алтайскому краю 14 декабря, предупреждают в МЧС.

“Минимальная температура воздуха составит -35°С и ниже”, – отмечают в ведомстве.

Спасатели призывают следить за печами, отопительными приборами, быть осторожнее на дорогах, а также отказаться от долгих прогулок и отдыха на природе.

Ранее Госавтоинспекция Алтайского края также попросила водителей воздержаться от дальних поездок из-за сильных морозов.

Источник
погода дня гисметео погода по часам в часах ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле открыли новогодние елки и снежные городки на пяти площадках

30.12.2023

 Новости Алтай

Градостроительный совет одобрил проект административного здания в исторической части Барнаула

30.12.2023

 Образование

В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ

30.12.2023

 Образование

Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

30.12.2023

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix