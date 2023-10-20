Байден считает, что необходимо снабжать Украину оружием бесперебойно
Байден призвал конгресс продолжать бесперебойно снабжать оружием Украину
Президент США Джо Байден в телеобращении к нации призвал конгресс дать ему возможность продолжать бесперебойные поставки оружия Украине, передает РИА Новости.
«Прошу конгресс обеспечить нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им необходимо для защиты себя в своей стране», — сказал Байден.
При этом он снова заявил, что не отправит американские войска на Украину.
«Все, о чем просит Украина, — это помощь, оружие, боеприпасы, системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты», — указал глава Белого дома.
Он отметил, что Украина получает оружие с американских складов, а средства, выделяемые конгрессом, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, которые «производятся в Америке и защищают Америку».
Также Джо Байден заявил, что не стоит отказываться от решения конфликта Палестины и Израиль двугосударственным путем.
До этого Байден в ходе обращения к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды новым поколениям.
Ранее политолог рассказал, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.
горняк
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