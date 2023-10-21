21.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России
Общество
В Кремле прокомментировали обвинения Байдена в адрес России
Политика
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ включили в повестку заседания Совфеда
Политика
Путин обсуждает с Совбезом новые технологии для обеспечения безопасности
Политика
Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России
Политика
Би-би-си стала называть ХАМАС террористами после случая с красной краской

Коллекция категорий

Бизнес216 Новости
Здоровье478 Новости
Новости Алтай2224 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование248 Новости
Общество494 Новости
Объявления82 Новости
Политика476 Новости
Спорт270 Новости
Платим за интересные новости!

Би-би-си стала называть ХАМАС террористами после случая с красной краской

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Би-би-си сочла ХАМАС террористами после того, как ее офис облили краской

Британская телерадиокомпания Би-би-си из-за давления на нее со стороны властей и инцидента у штаб-квартиры стала называть ХАМАС «запрещенная террористическая организация». Об этом сообщило издание Mail.

В публикации уточнили, что Би-би-си перестала использовать слово «боевики» в отношении ХАМАС.

«Вместо этого Би-би-си описывает эту группу как террористическую организацию», — отметил исполнительный директор медиагруппы Би-би-си Тима Дэви.

Он напомнил, что движение ХАМАС запрещено правительством Великобритании.

До этого главный офис британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за того, что она отказалась называть радикальное движение ХАМАС террористами.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что нежелание британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си называть палестинское движение ХАМАС террористической организацией является искажением фактов.

Ранее стало известно, что в Швеции могут начать депортировать тех, кто симпатизирует ХАМАС.

новости Локтевский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости