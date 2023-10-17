Ветерану ЦСКА стыдно за российский футбол
Ветеран ЦСКА Пономарев: мне стыдно за российский футбол
Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничейный результат товарищеского матча между сборными России и Кении, заявив, что ему стыдно за российский футбол, передает «Евро-Футбол.Ру».
«Это просто комический футбол. Я даже не знаю, как этих игроков охарактеризовать. Они ничего делать не умеют даже. Просто стыдно смотреть такое. Мне стыдно за российский футбол», — сказал Пономарев.
Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал игру сборной России «импотенцией».
Горняк22
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