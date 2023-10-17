17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Ветерану ЦСКА стыдно за российский футбол

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ветеран ЦСКА Пономарев: мне стыдно за российский футбол

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничейный результат товарищеского матча между сборными России и Кении, заявив, что ему стыдно за российский футбол, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это просто комический футбол. Я даже не знаю, как этих игроков охарактеризовать. Они ничего делать не умеют даже. Просто стыдно смотреть такое. Мне стыдно за российский футбол», — сказал Пономарев.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал игру сборной России «импотенцией».

Горняк22

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости