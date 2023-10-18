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Врач назвал продукты, разрушающие почки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Врач Богатырев: людям с болезнями почек не стоит увлекаться кофе и авокадо

Почки выполняют выделительную функцию, удаляя из крови лишнюю жидкость и растворенные в ней вещества. Поэтому неправильное питание играет одну из ключевых ролей в формировании патологий этих органов. О том, какие продукты могут быть вредны для почек, «Газете.Ru» рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По его словам, людям, имеющим проблемы с почками, не стоит есть продукты с высоким содержанием оксалатов (шпинат, орехи, чипсы, картошка фри, щавель, свекла, отруби, шоколад). Также стоит исключить продукты с высоким содержанием калия, например, авокадо.

«Калий в основном полезен, особенно для сердца. Он регулирует жидкость в организме, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс. Но его избыток вызывает гиперкалиемию. Основными признаками болезни является замедление сердечного ритма, тошнота и слабость», — рассказал Богатырев.

Также он рекомендовал не увлекаться напитками с высоким содержанием алкалоидов, такими как кофе, крепкий чай, кола и другие. По его словам, при частом потреблении они могут привести к образованию камней в почках. Поэтому в день не рекомендуется пить больше 2-х чашек кофе, а лучше всего ограничиваться одной порцией.

«Как известно, молочные продукты — это источники кальция. Однако, если употреблять слишком много молочных продуктов, то кальций в больших концентрациях начнет появляться в урине, а это существенно увеличивает вероятность развития мочекаменной болезни», — предупредил уролог.

Кроме того, как рассказал врач, следует быть осторожным с потреблением сливочного масла, которое является источником холестерина и насыщенных жиров. Их употребление повышает риск сердечных патологий, что, по его словам, неминуемо скажется на работе выделительной системы.

Еще один вредный продукт для почек — это соль в больших количествах. Она приводит к накоплению в организме, а избыток натрия может нарушить гидролитический баланс, добавил специалист.

«Не стоит увлекаться такими продуктами, как мясо и печень, которые содержат пурины. Эти вещества стимулируют выработку мочевой кислоты. При этом почкам приходится работать в усиленном режиме. Избыточное потребление белков животного происхождения может привести к образованию камней в почках. Кроме того, мочевая кислота скапливается в суставах и провоцирует развитие артритов», — подытожил Богатырев.

Ранее врач рассказала, какие виды диет наиболее опасны для здоровья.

новости Локтевский

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