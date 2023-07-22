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Вячеслав Франк поздравил работников торговли с профессиональным праздником

редактор01 mins

Мэр Барнаула пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего доброго

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников торговли с профессиональным праздником. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

“Уважаемые работники торговли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!    Торговля является динамично развивающейся отраслью городской экономики: предоставляет населению широкий спектр товаров, обеспечивает налоговые поступления, создает новые рабочие места, способствуя социально-экономическому развитию. 

Дорогие друзья, от вашей компетентности, самоотдачи и умения работать с людьми, быть терпеливыми и внимательными зачастую зависит настроение горожан. Уверен, что профессионализм и любовь к выбранному делу помогут добиться новых профессиональных успехов. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего доброго вам и вашим близким!”

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года.

В 2023 году праздник выпал на 22 июля.

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