Вячеслав Франк поздравил работников торговли с профессиональным праздником
Мэр Барнаула пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего доброго
Фото: amic.ru
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников торговли с профессиональным праздником. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:
“Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Торговля является динамично развивающейся отраслью городской экономики: предоставляет населению широкий спектр товаров, обеспечивает налоговые поступления, создает новые рабочие места, способствуя социально-экономическому развитию.
Дорогие друзья, от вашей компетентности, самоотдачи и умения работать с людьми, быть терпеливыми и внимательными зачастую зависит настроение горожан. Уверен, что профессионализм и любовь к выбранному делу помогут добиться новых профессиональных успехов.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего доброго вам и вашим близким!”
День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года.
В 2023 году праздник выпал на 22 июля.