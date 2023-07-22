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В Барнауле пожаловались на девочек, сорвавших плакаты на остановке

редактор01 mins

Комментаторы встали на сторону школьниц

Фото: “Инцидент Барнаул”

В Барнауле три девочки обрывали плакаты с остановки общественного транспорта.

В телеграм-канале “Инцидент Барнаул” рассказали, что все случилось на улице Северо-Западной, 63. На кадрах видно, что школьницы испортили несколько объявлений.

“Родителей просят принять меры!” – подчеркнули в сообществе.

Некоторые комментаторы при этом встали на сторону девочек:

  • “Офигеть, эти плакаты красота какая, что аж родителям меры принимать надо. Правильно делают, а то загадят этой рекламой все остановки и заборы”.
  • “Так может им поп не нравится, вот и срывают, и вообще все остановки загадили этими плакатами”.
  • “Детям заняться нечем, вот и слоняются по городу”.

Ранее в Барнауле пожаловались на мужчин, не уступающих места женщинам в трамвае.

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