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В Белом доме сделали заявление о том, что почти исчерпали средства для поддержки Киева

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Кирби: у США почти закончились ресурсы для финансирования Украины

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине. Об этом он сказал во время проведенного в Вашингтоне брифинга для журналистов.

По словам Кирби, американская администрация после недавнего выделения очередного транша Киеву приближается к такому моменту, когда ресурсы для финансирования Украины будут исчерпаны.

Кирби, при этом, подчеркнул, у властей США есть необходимые фонды для поддержки в ближайшее время как Израиля, так и Украины.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, о предоставлении Болгарией Украине компонентов для ЗРК С-300. Также глава Пентагона отметил, что от Германии Украине достанется система Patriot и ракеты, а также две системы ПВО IRIS-T и 10 танков Leopard.

До этого Ллойд Остин сделал заявление о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат истребители-бомбардировщики F-16 не раньше весны 2024 года.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

горняк

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