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В Госдуме предложили размещать пугающие картинки на упаковках с едой

редактор01 mins

Такая мера позволит покупателям осознанно выбирать продукты

Фото: amic.ru

Производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, хотят обязать размещать на упаковках предупреждающие картинки – по аналогии с сигаретами, сообщает РИА Новости.

С соответствующим предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

“В рамках борьбы с потреблением вредных продуктов представляется целесообразным обязать производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, устанавливать на упаковках специальные эмблемы, иллюстрирующие последствия потребления таких товаров”, – говорится в обращении.

Даванков уверен, что в итоге потребитель будет более осознанно покупать продукты, а производители начнут искать более здоровые ингредиенты, чтобы их товар не отпугивал покупателя.

Депутат подчеркнул, что необходимо на упаковках размещать именно “пугающие” картинки, которые будут предупреждать людей о рисках потребления опасных для здоровья продуктов.

Ранее сообщили, что пальмовое масло может спровоцировать развитие слабоумия.

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