В Госдуме предложили размещать пугающие картинки на упаковках с едой
Такая мера позволит покупателям осознанно выбирать продукты
Фото: amic.ru
Производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, хотят обязать размещать на упаковках предупреждающие картинки – по аналогии с сигаретами, сообщает РИА Новости.
С соответствующим предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
“В рамках борьбы с потреблением вредных продуктов представляется целесообразным обязать производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, устанавливать на упаковках специальные эмблемы, иллюстрирующие последствия потребления таких товаров”, – говорится в обращении.
Даванков уверен, что в итоге потребитель будет более осознанно покупать продукты, а производители начнут искать более здоровые ингредиенты, чтобы их товар не отпугивал покупателя.
Депутат подчеркнул, что необходимо на упаковках размещать именно “пугающие” картинки, которые будут предупреждать людей о рисках потребления опасных для здоровья продуктов.
Ранее сообщили, что пальмовое масло может спровоцировать развитие слабоумия.