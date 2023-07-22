ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства

редактор01 mins

Согласно проекту, гражданство могут прекратить при попытке или совершении преступления либо действий, создающих угрозу национальной безопасности России

Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, который распространяет механизм прекращения гражданства на лиц, которые приобрели его при рождении. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, гражданство могут прекратить при попытке или совершении преступления либо действий, создающих угрозу национальной безопасности России.

В пояснительной записке говорится, что гражданства могут лишить, в частности, за “дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму”. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News