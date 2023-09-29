29.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Второй пошел. Еще один алтайский район попытался вернуть выборы главы
Спорт
Какие автобусы закупят в Алтайском крае
Политика
Мирный атом — это прорыв в социально-экономическом развитии Алтайского края
Политика
Нагорно-Карабахская республика прекращает существование: что это значит
Общество
Астрологи назвали знак зодиака, жизнь которого изменится к лучшему в октябре
Общество
Сборная Алтайского края победила на Всероссийских соревнованиях ветеранов-гиревиков

Коллекция категорий

Бизнес128 Новости
Здоровье192 Новости
Новости Алтай1168 Новости
Новости Горняк224 Новости
Образование139 Новости
Общество314 Новости
Объявления79 Новости
Политика229 Новости
Спорт171 Новости
Платим за интересные новости!

В Курской области работает ПВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о работе ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прошу жителей сохранять спокойствие», — добавил глава региона.

Вечером власти Курской области сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ. Согласно информации главы региона, зарегистрировано три прилета снарядов ВСУ, в результате которых повредились крыши, окна и фасады в шести частных домах.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости