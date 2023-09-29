В Курской области работает ПВО

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о работе ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прошу жителей сохранять спокойствие», — добавил глава региона.

Вечером власти Курской области сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ. Согласно информации главы региона, зарегистрировано три прилета снарядов ВСУ, в результате которых повредились крыши, окна и фасады в шести частных домах.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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