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В Санкт-Петербурге родился еще один Владимир Путин

редактор01 mins

Его мать хочет, чтобы он рос лидером и победителем по жизни

Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге родился мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России. Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению в своем Telegram-канале.

“10 июля  2023 года в родильном доме № 10 на свет появился Володя Путин. Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного: он тоже Владимир и однофамилец президента России Владимира Путина”, – заявили в ведомстве.

Мама ребенка отметила, что человек с этим именем призван приводить людей к порядку и согласию. Она считает, что он принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Женщина хочет, чтобы он рос лидером и победителем по жизни. 

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