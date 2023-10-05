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В США считают, что без их помощи у Киева быстро начнутся проблемы на поле боя

редактор ГОРНЯК2201 минуты

CNN: без помощи США Киев быстро начнет испытывать проблемы на поле боя

В случае прекращения американской финансовой помощи Киев уже через несколько недель начнет испытывать на поле боя серьезные проблемы. Об этом, ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации США, сообщает телеканал CNN.

Ввиду того, что выборы нового спикера палаты представителей конгресса США после смещения с этого поста Кевина Маккарти состоятся лишь на следующей неделе, считают источники телеканала, что шансы Украины на получения нового пакета американской помощи являются весьма небольшими. При этом представители администрации США подчеркнули, что в вопросе одобрения новой помощи властям Украины ключевое значение имеет время.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США не должны оказывать финансовую поддержку Украине больше, чем Европа, и пока их показатели не сравняются, нужно перестать отправлять деньги Киеву.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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