30.09.2023

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Глава МИД Британии назвал поддержку Украины «тяжелой и болезненной»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Глава МИД Британии Клеверли заявил, что поддерживать Украину тяжело и болезненно

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал поддержку Украины «тяжелой и болезненной». Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу House.

По словам министра, ситуация в мире может ухудшиться, если союзники Украины остановят ее поддержку. Вот почему позиция британского правительства «тверда», указал он.

«Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», — продолжил дипломат.

Он добавил, что усталость от украинского конфликта является «большой проблемой».

Ранее американский предприниматель Илон Маск поддержал тезис сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шэппс пообещал продолжить поддержку Украины на новой должности.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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