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Гол Тарасенко помог «Оттаве» обыграть «Тампу»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

«Оттава Сенаторз» обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате НХЛ

«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве, завершился победой хозяев с результатом 5:2.

Дебютную шайбу в этом поединке за «Сенаторз» забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, заключивший контракт с командой летом 2023 года сроком на один сезон. Хоккеист отличился на восьмой минуте первого периода, открыв счет в поединке. Его ассистентами выступили Ридли Грейг и Джейкоб Чикран. Также в этом поединке Тарасенко отдал результативную передачу на Мэтью Жозефа, который стал автором третьей шайбы «Оттавы».

В составе победившей команды отличился также российский защитник Артем Зуб, который поучаствовал в голевой атаке Брэди Ткачука.

Игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев участие в матче приняли, однако не сумели отличиться результативными действиями. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский на матч заявлен не был.

Ранее в США назвали российского голкипера проблемой для клуба НХЛ.

город Горняк

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