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Госдума разрешила заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до года

редактор01 mins

Сейчас срок действия полиса составляет год

Фото: unsplahs.com

Госдума приняла закон, позволяющий заключать договоры ОСАГО на разные сроки – от трех месяцев до года и от одного дня до трех месяцев, сообщает РИА Новости.

Первый вид договоров будет со сроком действия один год – внутри этого срока может быть установлен период использования от трех месяцев до года. Второй вид – краткосрочные сроком действия от одного дня до трех месяцев.

“Краткосрочный договор будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику необходимых для заключения документов”, – говорится в законе.

Страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия договора.

Закон должен вступить в силу через 210 дней после официального опубликования.

Ранее водителей без ОСАГО предложили наказывать двойными штрафами.

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