Директор «Оренбурга» назвал победу над «Зенитом» исторической

Директор «Оренбурга» Андреев об игре с «Зенитом»: это историческая победа

«ФК «Оренбург»»‘ class=”item-image” >

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал исторической победу над петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Для нас это историческая победа! Конечно, любому клубу всегда приятно обыграть «Зенит». Город, область, жители региона очень довольны», — сказал Андреев.

Встреча завершилась со счетом 1:3. Уже на второй минуте петербуржцы вышли вперед благодаря голу Густаво Мантуана. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии. Отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

Для «Зенита» это поражение стало вторым подряд. В прошлом туре команда уступила «Локомотиву» со счетом 1:2. Всего в текущем сезоне у сине-бело-голубых три поражения в 10 матчах.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграет на выезде с «Сочи». «Оренбург» поедет в Калининград, где сыграет с «Балтикой».

Ранее игрок «Зенита» одним словом описал поражение от «Оренбурга».

Источник