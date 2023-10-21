Израиль нанес удары по объектам «Хезболлах» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы

Израильская армия нанесла удары по объектам «Хезболлах» в Ливане

Самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы. Об этом говорится в распространенном заявлении израильских вооруженных сил.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что это сделано в ответ на ракетные пуски и обстрелы противотанковыми ракетами, выпущенными в сторону Израиля.

«Самолеты Армии обороны Израиля в течение последних нескольких часов наносили удары по террористическим объектам «Хезболлах», — отметили в заявлении.

Также были нанесены удары по пусковым установкам противотанковых ракет, которые находятся вдоль границы.

Накануне израильские военные уже наносили удары по объектам «Хезболла» в Ливане.

20 октября Ливан призвал Израиль прекратить огонь на два дня. Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб отметил, что, по его мнению, израильские власти лишь усугубляет ситуацию разговорами о том, что Ливан призовут к ответственности за действия, совершенные с его территории.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

горняк



Источник