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Из-за нового закона о цифровых услугах Маск обсуждал возможность блокировки сети X в ЕС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Закон о цифровых услугах заставил Маска обсуждать блокировку сети X в Европе

Владелец социальной сети X американский мультимиллиардер Илон Маск из-за нового закона о цифровых услугах рассматривает возможность ее блокировки и последующего вывода из Европы. Об этом, со ссылкой на хорошо информированный источник, сообщает издание Business Insider.

По словам источника, Маск испытывает все больше разочарования из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах. Поэтому предприниматель обсуждал возможность сделать сеть X недоступной в Европейском союзе, заблокировав к ней доступ пользователей.

Издание отмечает, что Маск в этом году минимум два раза провел встречи с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном. Во время них обсуждалось, какие действия должна осуществить соцсеть X , чтобы соответствовать закону о цифровых услугах. Источник утверждает, что после этих встреч Маск «потерял терпение».

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал расследование в отношении соцсети X (ранее Twitter) с целью проверки факта распространения дезинформации по конфликту в Израиле.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.

новости Алтайский

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