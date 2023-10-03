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Капитан «Спартака» ответил на вопрос о малом игровом времени в клубе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Защитник «Спартака» Джикия заявил, что не хочет обсуждать свое игровое время

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после разгромного поражения от самарских «Крыльев Советов» (0:4) ответил на вопрос о своем игровом времени в текущем сезоне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не хотел бы обсуждать эту тему сегодня здесь, после игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют. Почему не хочу говорить? Потому что не хочу в такой обстановке это обсуждать», — заявил футболист.

Джикия остался на скамейке запасных в игре с самарцами. Он не появился на поле в третьем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в матче 10-го тура РПЛ. В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, еще по мячу забили Бенхамин Гарре и воспитанник красно-белых Владислав Шитов.

После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 18 очками расположился на седьмой строчке.

Ранее Аршавин заявил, что легионер «Спартака» выглядит сильнее Джикии.

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