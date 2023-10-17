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Китай призвал к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке 

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал прекратить боевые действия в Палестине

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил,что Пекин призывает к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Китай выступает за скорейшее прекращение боевых действий. Необходимо не допустить их распространения и дальнейшего ухудшения ситуации.

Кроме того, Чжан Цзюнь заявил, что Китай предоставит сектору Газа по линии ООН и по двусторонним каналам экстренную гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что голосование в Совете Безопасности по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта на деле продемонстрировало, какие страны выступают за перемирие и прекращение ударов по сектору Газа, а какие преследует узкокорыстные политические цели.

До этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила отказ США поддержать резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа тем, что в документе не содержалось осуждения действий ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

город Горняк

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