ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Коноплю уничтожают в Барнауле

редактор01 mins

С зарослями борются тремя способами: вспашкой, опрыскиванием химикатами и путем скашивания и сжигания

Фото: barnaul.org

В Железнодорожном и Ленинском районах Барнаула уничтожают очаги дикорастущей конопли, сообщили в мэрии.

Так, в районе домов № 8 и № 14 по улице 2-й Строительной выявили два очага конопли на площади 60 и 70 “квадратов”. Еще два очага ликвидировали в Казенной Заимке. Также 45 квадратных метров очистили от растения по улице Садовой и Кольцевой, 37а. 

“Дикорастущие заросли наркосодержащих растений уничтожаются тремя способами: вспашкой, опрыскиванием химикатами и путем скашивания и сжигания”, – пояснили в горадминистрации.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News