Лещенко не понял, зачем Россия играла с Кенией

Лев Лещенко об игре между Россией и Кенией: не понимаю смысла этого матча

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что не понял смысла товарищеского матча, в котором сборная России по футболу сыграла вничью с Кенией, передает «Спорт-Экспресс».

«Для чего был нужен матч с Кенией? Мы все равно не играем в Европе. Тем более вот, пожалуйста, Даниил Фомин получил травму. Ну что это, зрителей нет. Не понимаю смысла», — сказал Лещенко.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о грусти от игры сборной России.

горняк



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