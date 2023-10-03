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Названа серьезная ошибка при выходе на пенсию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Декан ВШЭ Виноградов указал на необходимость оформления статуса пенсионера

Оформление статуса пенсионера является обязанностью самого работника, и документы должны быть поданы в строго установленные сроки. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, Вадим Виноградов, агентству »Прайм».

Выход на заслуженный отдых не происходит автоматически, и ни работодатель, ни Социальный фонд не занимаются оформлением документов.

«Заявление необходимо лично подать в отделение Соцфонда не ранее, чем за месяц до достижения официального пенсионного возраста. Это можно сделать как лично в отделении Соцфонда, так и через сайт Соцфонда, отправив документы по почте, а также прийти лично в МФЦ или воспользоваться онлайн-порталом Госуслуг, позвонить или обратиться через работодателя», — перечислил доступные способы юрист.

Если гражданин обратился с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, выплата пенсии начнется с момента регистрации заявления. Если же задержка произошла по вине Социального фонда, то денежные средства должны быть выплачены полностью и без ограничений по срокам.

Ранее в Госдуме рассказали, у кого с 1 октября не вырастут пенсии. Повышение пенсий с 1 октября не затронет ветеранов ВОВ, блокадников, получателей пенсии по инвалидности и по потере кормильца, пояснил «Газете.Ru» в нижней палате правительства. В октябре индексировать выплаты будут военным пенсионерам, а остальным категориям — в следующем январе и апреле.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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