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Названы самые популярные в России англицизмы

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Слово «фейк» из англицизмов чаще всего упоминают в российских СМИ и соцсетях

Самым популярным иностранным заимствованием в СМИ и соцсетях оказалось слово «фейк». Это показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В рамках исследования было проанализировано более 5800 материалов о заменах и около 340 тыс. публикаций с англицизмами в СМИ, опубликованных с 1 января по 18 сентября 2023 года. А также посты и комментарии в крупнейших избранных сообществах во «ВКонтакте», где поднималась тема замены иностранных заимствований.

Так, «фейк» фигурирует в СМИ в среднем 215 раз в сутки. Вторую позицию занял «кейс», а замкнул тройку «лайфхак». На четвертой строчке оказался «коворкинг», на пятом — «хайп». В десятку также вошли «фудкорт», «юзер», «дедлайн», «хейт» и «воркшоп».

При этом, как отметили аналитики, «факап» и «рофл» почти не упоминались в СМИ, как и, казалось бы, популярное «оупенспейс».

Закон «о чистоте русского языка», который ограничивает употребление англицизмов в нормотворчестве, делопроизводстве и топонимике, чаще всего обсуждают в Краснодарском крае (6,5% от общего числа публикаций), Санкт-Петербурге (4%) и Свердловской области (3,8%). Это связано в основном с инициативами региональных властей.

75,5% пользователей отнеслись к проекту нейтрально. Еще 17,8% сочли его бессмысленным, неуместным или несвоевременным. И лишь 6,7% пользователей поддержали отказ от англицизмов.

Ранее Госдума ограничила использование иностранных слов.

новости горняк

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