Небензя сомневается, что СБ ООН примет резолюцию Бразилии по Ближнему Востоку

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сомневается в том, что Совет Безопасности ООН сможет принять проект резолюции Бразилии по израильско-палестинскому конфликту.

«Я бы хотел , но я сомневаюсь», — сказал Небензя, отвечая на вопрос, как он оценивает возможность принятия бразильского проекта резолюции.

По его словам, причина этого не в России, а в других странах и их приоритетах, которые заключаются в том, «чтобы размыть проект, насколько это только возможно».

Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждаются удары по сектору Газа и стороны призывают прекратить огонь.

Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур ранее заявил, что группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

город Горняк



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