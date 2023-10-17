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Небензя оценил возможность принятия СБ ООН резолюции Бразилии по Ближнему Востоку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Небензя сомневается, что СБ ООН примет резолюцию Бразилии по Ближнему Востоку

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сомневается в том, что Совет Безопасности ООН сможет принять проект резолюции Бразилии по израильско-палестинскому конфликту.

«Я бы хотел , но я сомневаюсь», — сказал Небензя, отвечая на вопрос, как он оценивает возможность принятия бразильского проекта резолюции.

По его словам, причина этого не в России, а в других странах и их приоритетах, которые заключаются в том, «чтобы размыть проект, насколько это только возможно».

Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждаются удары по сектору Газа и стороны призывают прекратить огонь.

Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур ранее заявил, что группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

город Горняк

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