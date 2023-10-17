Переговоры по резолюции Бразилии по палестино-израильскому конфликту продолжатся

СБ ООН 17 октября продолжит переговоры по резолюции Бразилии по Ближнему Востоку

Члены Совета Безопасности ООН продолжат вести работу над согласованием текста резолюции Бразилии по конфликту между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила журналистам постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба, передает ТАСС.

«Голосование еще не было назначено, будут вестись переговоры по бразильскому тексту сегодня вечером и завтра для того, чтобы приблизиться к консенсусу», — сказала Нусейба.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сомневается в том, что СБ ООН сможет принять проект бразильской резолюции.

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждаются удары по сектору Газа и стороны призывают прекратить огонь. Резолюция не набрала необходимого числа голосов, так как за нее проголосовали всего пять стран. До этого постпред Палестины при ООН Рияд Мансур ранее заявил, что группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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