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Постпредство РФ в ООН раскритиковало проект резолюции Бразилии по Израилю

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дипломат Полянский: проект резолюции Бразилии в ООН по Израилю несбалансирован

Заместитель главы постоянного представительства РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский назвал проект резолюции Бразилии в ООН по Израилю несбалансированным. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«Крупных недостатков у этого проекта два: наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, что делает его политическим и несбалансированным; отсутствие призыва к немедленному прекращению огня», — рассказал он.

До этого СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.

Горняк22

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