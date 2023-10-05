Сопредседатель АдГ сообщил о состоянии Хруппалы после экстренной госпитализации

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Сопредседатель сейчас находится под пристальным наблюдением врачей после того его экстренной госпитализации в ходе предвыборного митинга в Баварии. Об этом представитель политической фракции сообщил агентству DPA .

«Хрупалла прошел тщательное обследование в больнице», — заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что в ближайшем времени государственный деятель продолжит оставаться под интенсивным медицинским наблюдением

«Состояние политика стабильное» — отметил сопредседатель партии.

Он уточнил, что речевые функции Хрупаллы не повреждены, он может говорить.

Накануне стало известно, что Хрупаллу экстренно госпитализировали после инцидента на предвыборном митинге в городе Ингольштадте в германской Баварии. По информации газеты Junge Freiheit, его атаковали двое неизвестных, которые в ходе выступления политика воткнули в него шприц с неизвестным содержимым, в результате чего произошел анафилактический шок. Официальных комментариев пока не поступало, состояние здоровья Хрупаллы «пока уточняется».

Ранее Хрупалла высказывался по поводу украинского конфликта, что никто из сторон не выиграет в нем, кроме США.

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