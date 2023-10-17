Путин прибыл в Китай

Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран, передает РИА Новости.

Он прибыл на самолете в пекинский международный аэропорт «Шоуду».

Рабочий график Путина начнется со встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После будут переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. В этот день не исключены и другие встречи.

Далее пройдет церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций.

По данным агентства, президент РФ проведет серию двусторонних встреч в Китае, где планирует обсудить вопросы с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.

До этого в пресс-службе Кремля заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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