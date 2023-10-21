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Российский теннисист планирует сменить спортивное гражданство

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Российский теннисист Шевченко планирует выступать за Казахстан

Российский теннисист Александр Шевченко хочет сменить спортивное гражданство на казахстанское, передает «Чемпионат».

«Саша Шевченко получает вид на жительство в Казахстане. Он давно не живет в России, базируется в Европе. Думаю, в ближайшее время он получит гражданство Казахстана», — сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский.

Шевченко является 84-й ракеткой мира. За Казахстан уже выступают уроженка Москвы Елена Рыбакина и Александр Бублик из Гатчины.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее российский спортсмен решил сменить гражданство ради участия в Олимпиаде.

город Горняк

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