ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Российского миллиардера Кудрякова нашли мертвым в Москве

редактор01 mins

Криминального следа в смерти нет — в последнее время предприниматель страдал от онкологического заболевания

Фото: unsplash.com

Тело основателя и председателя Совета директоров крупного сервиса доставки “Служба 77” Игоря Кудрякова обнаружили в квартире на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. 

По их информации, бизнесмена обнаружили в его квартире на Кудринской площади. Криминального следа в смерти нет – в последнее время предприниматель страдал от онкологического заболевания.

Кудряков был основателем сервиса доставки продуктов “Служба 77”. В 2000-е годы он был главой совета директоров организации. Позднее, в 2006 году, бизнесмен перешел на должность первого заместителя начальника Главного управления “Государственной жилищной инспекции Московской области”.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News