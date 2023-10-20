Россияне рассказали, во сколько им обошелся ремонт в этом году

Треть россиян, делавших ремонт в этом году, потратили от 150 до 200 тыс. рублей

Более половины россиян (63%) делали в этом году ремонт. 30% из них проводили такие работы во всем доме, а 33% — в одной из жилых комнат. Это показало исследование ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти треть (32%) потратили на обновление интерьера дома от 150 до 200 тыс. рублей. Еще четверть (23%) вложили более 1 млн рублей, а 14% — от 50 000 до 100 000 рублей. При этом ожидания россиян были немного иными: 35% планировали потратить от 100 до 150 тыс. рублей на ремонт, а 22% были уверены, что придется отдать более 1 млн.

Самым дешевым в ремонте для большинства россиян стали установка или замена дверей (30%), замена декоративных элементов (29%). Также дешевле ожидаемого оказалось обновление сантехники и работа над отделкой (по 13%). Еще 12% опрошенных указали замену мебели как наименее затратную часть работ.

Также россияне назвали наименее затратные в ремонте комнаты. Ими стали — спальня (32%), прихожая (30%), гостиная и детская комната (по 8%). Самыми долгими для респондентов в обновлении оказались балкон (26%), ванная комната и туалет (25%), гостиная (11%) и спальня (10%).

Россияне во время ремонта охотнее всего готовы экономить на вывозе старой ненужной мебели (23%), уборке мусора (21%) и рабочей одежде (20%). Также опрошенные ищут способы сокращения трат при покупке обоев и настенного покрытия и потолков (по 13%).

Не готовы россияне экономить на напольном покрытии и сантехнике (по 18%), мебели (16%), окнах (14%). При этом еще 17% указали, что не ищут способы уменьшения расходов при покупке товаров для ремонта в принципе.

При выборе товаров для ремонта и строительства большинство россиян ориентируются на следующие факторы: цена (26%), отзывы на сайте (18%), общие характеристики и советы окружающих (по 17%), страна-производитель, внешний вид товара и бренд (по 15%), информация о товаре на специализированных сайтах (13%).

Ранее россияне рассказали, как часто обновляют мебель и декор в квартире.

горняк



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