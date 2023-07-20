Россия будет считать суда, идущие в порты Украины по Черному морю, военными

Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства

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С полуночи 20 июля (по московскому времени) все суда, следующие через акваторию Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться российскими войсками как потенциальные перевозчики военных грузов со всеми вытекающими последствиями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

“Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима”, – говорится в заявлении.

Кроме того, некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря были объявлены Минобороны объявлены временно опасными для судоходства.

Напомним, что зерновая сделка с 17 июля прекратила свое действие. Соответственно, гуманитарный коридор в Черном море прекратил свое существование. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что у ООН есть три месяца на выполнение российского меморандума по требованиям Москвы.

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