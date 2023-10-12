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Слуцкий заявил, что Зеленский «в агонии» и готов на все

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Слуцкий: Зеленский готов пойти на все, чтобы не отойти на второй план для Запада

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не отойти на второй план для Запада, передает РИА Новости.

«Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев из-за ближневосточных событий и лишиться их спонсорства», — сказал он.

Парламентарий также указал, что сохраняются угрозы террористической активности со стороны Украины при поддержке ее западных покровителей. По его словам, об этом в полной мере свидетельствует внезапный и необъявленный визит Зеленского в штаб-квартиру НАТО.

«Новые «дай, дай, дай» укрофюрера с призывами передать ему конфискованные западом российские активы, слова о завершающей фазе украинского конфликта и так далее», — добавил Слуцкий.

Ранее Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к конфликту на Украине может уменьшиться.

До этого Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Ранее Слуцкий заявил, что Зеленский признал ответственность за государственный терроризм.

Горняк22

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