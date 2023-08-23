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Собянин рассказал о последствиях атаки БПЛА на бизнес-центр «Москва-Сити»

редактор01 mins

Собянин: в пятиэтажках у «Москва-Сити» выбиты стекла, пострадавших нет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Telegram-канале, что городские экстренные службы осматривают территорию рядом с бизнес-центром «Москва-Сити» на предмет последствий удара.

Согласно сообщению Собянина, в результате атаки выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажных домах. Пострадавших нет.

До этого мэр Москвы заявил, что в ночь на среду в Можайском районе Московской области был сбит беспилотник. По его словам, второй беспилотник попал в строящееся здание бизнес-центра «Москва-Сити».

Позднее Министерство обороны России заявило о пресечении атаки на Москву трех украинских беспилотников.

Согласно сообщению ведомства, в ночное время Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, два из которых были уничтожены в воздухе средствами ПВО над Можайским и Химкинским районами Московской области.

18 августа Москва вновь стала одним из субъектов РФ, по которому пришлись удары украинских беспилотников. Также были атакованы корабли в Черном море. Ни в одном из инцидентов пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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