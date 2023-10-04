Стало известно о проблемах Украины из-за задержки финансирования со стороны США

WSJ: на Украине не смогут платить госслужащим в случае задержек выплат от США

Украина в ноябре может столкнуться с проблемой выплаты зарплат государственным служащим в том случае, если США будут задерживать финансирование Киева. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что правительство Украины готовилось к возможным задержкам в помощи со стороны США в связи с борьбой с шатдауном. Киеву удалось накопить возможности, чтобы удовлетворить свои бюджетные потребности в октябре.

Но уже после ноября 2023 года правительству Украины может потребоваться сократить услуги или зарплаты, а также решить, стоит ли попытаться взять кредит.

Источник издания подчеркнул, что из-за этого президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с новой волной критики конкурирующих фракций в том случае, если страна перестанет получать деньги от США.

До этого стало известно, что власти Венгрии считают необходимым разделить на две части насчитывающий €50 млрд и рассчитанный на четыре года пакет помощи Европейского союза Украине.

По мнению Будапешта, Киеву на этот же период хватит и €25 млрд.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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