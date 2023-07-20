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Суд вступился за россиянина, купившего брендовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен

редактор01 mins

Волгоградец Станислав Анохин приобрел через мобильное приложение на сайте ЦУМа брендовую одежду по ценам от 19 до 129 рублей. После этого магазин уведомил его, что не может доставить товар

Фото: unsplash.com

Верховный суд РФ встал на сторону жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрел брендовые вещи по ценам от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже их фактической стоимости. После этого магазин уведомил его, что не может доставить товар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам. 

Мужчина обратился в суд, а компания выставила встречный иск – о признании договора купли-продажи недействительным, заявив, что на сайте произошел технический сбой, из-за чего цены на товары стали отражаться некорректно – в 846 раз ниже фактических.

Суды трех инстанций отказывали мужчине, однако ВС РФ отменил их решения. По их мнению, волгоградец осуществил акцепт оферты на заключение договора купли-продажи. То есть договор между сторонами был заключен, и ЦУМ должен был передать товар. В результате дело отправили на пересмотр. 

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