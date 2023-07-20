Такой день. Уголовное дело из-за пропажи ребенка и жители Алтая, застрявшие в Крыму

О главных событиях Алтайского края за 19 июля

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Жители Алтайского края испытывают сложности с возвращением из Крыма из-за теракта на Крымском мосту. Сейчас для легковых авто организовано реверсивное движение, однако по обеим сторонам переправы образовались пробки на несколько километров.

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по признакам убийства после исчезновения 13-летнего мальчика. В последний раз ребенка видели 15 июля – он вышел из дома в Бийске в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Суд отправил в СИЗО до 16 сентября 21-летнего молодого человека, который стал участником смертельной драки у бара “Айсберг” в Бийске. Защита просила суд отправить его под домашний арест, а сам задержанный говорил, что хочет провести это время с семьей.

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