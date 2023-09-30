30.09.2023

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Трамп показал пародию на Байдена, который не может найти выход со сцены

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп показал в пародийной форме неспособность нынешнего главы Белого дома Джо Байдена самостоятельно ориентироваться во время своих выступлений. Видео, снятое на митинге сторонников Трампа в Калифорнии, опубликовало РИА Новости.

Экс-президент напомнил, как Байден не смог найти выход со сцены.

«Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки», — отметил Трамп.

Трамп разыграл пародию, как американский лидер в рассеянности спрашивает: «Где я?», подражая Байдену в движениях и тембре голоса. На видео слышен смех и овации публики.

«Не, он ужасен», — резюмировал Трамп.

28 сентября в США заявили, что климатическая политика Байдена стала подарком Путину. Как следует из материала, проводимая главой нынешней американской администрацией «зеленая» политика привела к закрытию для добычи энергоресурсов более 40% зоны «Национальный нефтяной резерв Аляски» и аннулированию контрактов в других месторождениях региона.

В то же время, отмечает Newsweek, из-за роста цен РФ в июле заработала на экспорте нефти более $15 млрд.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США

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